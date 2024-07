Wimbledon: Alcaraz, è un buon momento per lo sport spagnolo

agenzia

"Ma non ho detto che domenica il calcio vincerà gli Europei..."

ROMA, 12 LUG – “E’ un buon momento per lo sport spagnolo, ma non ho detto che domenica la Spagna vincerà…”. Sorridente dopo aver raggiunto la finale a Wimbledon, che affronterà da campione uscente, Carlos Alcaraz nell’intervista a caldo ha fatto una battuta riferendosi anche alla finale di Euro 2024 che domenica a Berlino vedrà la Spagna affrontare l’Inghilterra, correggendosi poi per evitare di offendere il pubblico di Londra. “Sono contento della mia prestazione di oggi – ha detto riguardo al match con Daniil Medvedev -. Stava dominando la partita e giocando un ottimo tennis con i suoi servizi, pr me è stato difficile e lui ha cercato di tirare fuori tutti i colpi ma poi sono riuscito a recuperare e in generale penso di aver giocato una buona partita”. Quanto alla finale di domenica, con Lorenzo Musetti o Novak Djokovic, lo spagnolo ha detto che cercherà “di fare le cose che non ho fatto l’anno scorso e di essere migliore. Proverò anche quello che è andato bene e cercherò di rendere la giornata bella anche per gli spagnoli”. L’anno scorso lo spagnolo numero 3 al mondo aveva superato il rivale in tre set, mentre oggi ha dovuto rimontare dopo aver perso il primo al tie break. Per Alcaraz si tratta della quinta finale Slam della carriera.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA