agenzia

Battuto il britannico Norrie in tre set 6-2 6-3 6-3

ROMA, 08 LUG – Carlos Alcaraz si è qualificato per le semifinali del torneo di Wimbledon. Lo spagnolo, n.2 al mondo, nei quarti di finale, ha battuto l’inglese Cameron Norrie in tre set con il punteggio di 6-2 6-3 6-3 e in semifinale sfiderà lo statunitense Taylor Fritz.

