Wimbledon: Alcaraz rimonta Rublev e va ai quarti

Successo in 4 set per lo spagnolo, affronterà Norrie

ROMA, 06 LUG – Un primo set perso al tie break contro il russo Andrey Rublev non ha spaventato Carlos Alcaraz, che ha rimontato nei successivi tre imponendosi 6-3, 6-4, 6-4 e qualificandosi così per i quarti di finale. Lo spagnolo numero 2 al mondo affronterà Cameron Norrie, rimasto l’unico britannico superstite nel torneo londinese grazie al successo in cinque set sul cileno Nicolas Jarry.

