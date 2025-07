Wimbledon: anche Darderi al terzo turno

agenzia

Nel prosieguo del match di ieri battuto l'inglese Frery

ROMA, 03 LUG – Anche Luciano Darderi approda al terzo turno di Wimbledon. Il numero 59 del mondo completa la missione iniziata ieri e supera l’inglese Arthur Fery, per 6-4, 6-3, 6-3. Il match era stato sospeso per oscurità con l’azzurro avanti due set a zero. Per l’italiano è la prima qualificazione al terzo turno di uno Slam: affronterà l’australiano Jordan Thompson.

