Il tennista italiano battuto in 4 set

ROMA, 04 LUG – Anche Luciano Darderi saluta Wimbledon. Il tennista italo-argentino esce di scena al terzo turno per mano di Jordan Thompson che si è imposto in quattro set con il punteggio di 6-4 6-4 3-6 6-3. L’australiano si qualifica per gli ottavi di finale dove troverà la testa di serie n.5, Taylor Fritz.

