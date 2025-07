Wimbledon: Anche Sonego agli ottavi di finale, batte Nakashima

agenzia

Dopo Cobolli e Sinner, ecco il torinese. Prima volta 3 italiani

ROMA, 05 LUG – Lorenzo Sonego si è qualificato per gli ottavi di finale di Wimbledon battendo lo statunitense Brandon Nakashima per 6-7 7-6 7-6 3-6 7-6 in un incontro del terzo turno. In precedenza si erano qualificati per gli ottavi anche Flavio Cobolli e Jannik Sinner, ed è la prima volta che tre tennisti italiani arrivano agli 8/i del Championship sull’erba inglese.

