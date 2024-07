Wimbledon: ancora pioggia, rinviato l’inizio del programma

agenzia

Per il momento si gioca soltanto sui due campi coperti

ROMA, 06 LUG – Ancora pioggia sui campi del torneo di Wimbledon e ancora un rinvio per l’inizio del programma. L’inizio della sesta giornata, dedicata alla fine del terzo turno, era previsto alle 12:00 italiane sui campi non coperti. Le partite sui due campi coperti, il centre court e il campo N.1, inizieranno dopo le 13:00. Già ieri la pioggia ha causato un ritardo di due ore sul programma. Tra le partite interrotte ieri e non ancora riprese c’è quella tra l’italiano Fabio Fognini e lo spagnolo Bautista: l’azzurro conduce 2-1 (6-7, 6-3, 7-5, 4-5 con l’azzurro al servizio). Da recuperare anche Shelton-Shapovalov (3-2); Medvedev-Struff (6-1, 6-3, 4-6, 1-1); e Humbert-Nakashima (7-6, 6-3, 6-7, 6-6). Nessun rinvio nel torneo femminile.

