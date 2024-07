Wimbledon: ancora ritardi per pioggia,il via non prima delle 14

agenzia

Alle 18 in programma Sinner-Berrettini sul centrale: è coperto

ROMA, 03 LUG – Il maltempo è ancora protagonista a Wilmbledon, dove anche quest’oggi le gare sono state rinviate per la pioggia che si è abbattuta su Church Road. I match non inizieranno prima delle 14, tra questi anche quello tra Fabio Fognini e Casper Ruud il cui inizio era in programma alle 12 sul campo 2. Ovviamente potranno subire ritardi anche tutti gli altri incontri della giornata. Il derby azzurro tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini è previsto per le 18 sul Centrale, uno dei due campi dell’All England Club che ha una copertura.

