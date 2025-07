Wimbledon: Andreeva ko, Bencic in semifinale con Swiatek

agenzia

ROMA, 09 LUG – La svizzera Belinda Bencic si è qualificata per le semifinali di Wimbledon. Nei quarti di finale ha battuto la russa Mirra Andreeva in due set con il punteggio di 7-6, 7-6. Rientrata in campo nell’autunno del 2024 dopo aver partorito una bambina, Bencic è la seconda giocatrice svizzera a raggiungere le semifinali di Wimbledon poco meno di trent’anni dopo Martina Hingis e affronterà la polacca Iga Swiatek per un posto in finale.

