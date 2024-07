Wimbledon: Berrettini batte Fucsovics e va al secondo turno

agenzia

Il romano si impone in quattro set, ora aspetta Sinner

ROMA, 01 LUG – Matteo Berrettini è il secondo azzurro a superare il primo turno del torneo di Wimbledon, terzo slam stagionale al via oggi a Londra, dopo Fabio Fognini. Il romano si è imposto in quattro set sull’ungherese Martin Fucsovics, col punteggio di 7-6, 6-2, 3-6, 6-1. Per Berrettini si profila al secondo turno il derby con Jannik Sinner, che più tardi scenderà in campo contro il tedesco Hanfmann.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA