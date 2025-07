Wimbledon: Bronzetti batte la Tiechmann e va al 2o turno

agenzia

Si impone 6-4 7-5. Boom ascolti su Sky per Fognini-Alcaraz

ROMA, 01 LUG – Lucia Bronzetti ha superato il primo turno del torneo di Wimbledon. L’italiana, numero 63 del ranking Wta, ha battuto la 27enne svizzera Jil Teichmann (n.93) con il punteggio di 6-4 7-5. La 26enne riminese nel prossimo turno affronterà la vincente tra la 18enne russa Mirra Andreeva e la 29enne egiziana mayaar Sherif. Intanto arrivano i primi dati sugli ascolti di Wimbledon. Migliore esordio di sempre per la prima giornata di Wimbledon su Sky, con una crescita dell’8% rispetto alla passata stagione. In particolare, l’incontro tra Fabio Fognini e Carlos Alcaraz di lunedì, tra le 14.41 e le 19.18, ha raccolto 303 mila spettatori medi complessivi in Total Audience con il 3,1% di share tv e 1 milione e 109 mila contatti unici.

