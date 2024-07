Wimbledon: Cobolli eliminato, si arrende a Tabilo al 5/o set

agenzia

L'azzurro sconfitto 7-6 7-6 4-6 4-6 6-4 in quasi 4 ore di gioco

ROMA, 04 LUG – Si chiude al secondo turno la corsa a Wimbledon di Flavio Cobolli, sconfitto in cinque set da Alejandro Tabilo con il punteggio di 7-6 7-6 4-6 4-6 6-4 in quasi quattro ore di gioco. Il cileno, che si era portato in vantaggio di due set, ha subito la rimonta dell’italiano. In vantaggio di un break nel quinto set, Cobolli ha dovuto però incassare il contro break di Tabilo per poi cedere nell’ultimo game il servizio con un doppio fallo fatale.

