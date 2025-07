agenzia

Il romano lotta ma cede al quarto set

ROMA, 09 LUG – Novak Djokovic si è qualificato per le semifinali del torneo di Wimbledon. Il serbo nei quarti ha battuto in quattro set Flavio Cobolli con il punteggio di 6-7 6-2 7-5 6-4. In semifinale Djokovic affronterà Jannik Sinner.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA