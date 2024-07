Wimbledon: Comesana battuto, Musetti agli ottavi

agenzia

Il tennista azzurro avanza battendo l'argentino in 4 set

ROMA, 06 LUG – Lorenzo Musetti vola agli ottavi di finale di Wimbledon. Il tennista azzurro ha battuto l’argentino Francisco Comesana in quattro set con il punteggio di 6-2 6-7(4) 7-6(3) 6-3, in un match interrotto due volte per la pioggia. Musetti, per la prima volta così avanti nello slam londinese, affronterà ora il francese Giovanni Mpetshi Perricard.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA