Wimbledon: Dimitrov si ritira, Sinner va ai quarti

Tennis

Problema fisico per il bulgaro nel terzo set

Jannik Sinner si è qualificato ai quarti di finale del torneo di Wimbledon. L’azzurro n.1 al mondo ha superato il turno grazie al ritiro del suo avversario, Grigor Dimitrov, nel corso del terzo set, mentre era avanti 6-3, 7-5, 2-2.

«Non so cosa dire, è un giocatore incredibile ed è stato davvero sfortunato. E’ un buon amico, ciconosciamo bene, gli auguro di rientrare il più presto possibile. Non mi sento per niente un vincitore e non mi sento di dire altro». Così Jannik Sinner dopo il ritiro di Grigor Dimitrov.

