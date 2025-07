Wimbledon: Djokovic al secondo turno, battuto Muller

agenzia

Il serbo s'impone in 4 set 6-1, 6-7, 6-2, 6-2

LONDRA, 01 LUG – Esordio vincente per Novak Djokovic nel primo turno del torneo di Wimbledon: il serbo ha superato in quattro set Alexandre Müller 6-1, 6-7 (7/9), 6-2, 6-2 in tre ore e 19 minuti. Finalista delle ultime sei edizioni del torneo (4 vittorie, 2 sconfitte) Djokovic al secondo turno, giovedì, sfiderà il britannico Dan Evans, 154° classificato al mondo all’età di 35 anni. Obiettivo del serbo vincere il 25/o titolo del Grande Slam, che gli consentirebbe di superare l’australiana Margaret Court, vincitrice di 24 titoli di singolare (di cui 13 prima dell’inizio dell’era Open nel 1968). “Non sarei qui se non pensassi di avere una possibilità”, ha detto sorridendo l’attuale numero 6 del mondo nell’intervista post-partita sul campo.

