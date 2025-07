Wimbledon: Djokovic battuto, Sinner in finale con Alcaraz

Tennis

Il numero 1 al mondo ha battuto il serbo in tre set

Jannik Sinner si è qualificato per la finale del torneo di Wimbledon, dove affronterà Carlos Alcaraz. Il numero 1 al mondo ha battuto il serbo Novak Djokovic in tre set, col punteggio di 6-3, 6-3, 6-4.

E’ la prima volta che Sinner raggiunge la finale ai Championships, terzo slam stagionale, dove finora era arrivato solo un altro italiano, Matteo Berrettini, sconfitto nel 2021 proprio da Djokovic. Lo spagnolo Alcaraz, che Sinner incontrerà domenica pomeriggio, è invece doppio campione uscente.Il successo su Djokovic, ottenuto dopo un’ora e 55 minuti di gioco, è il quinto consecutivo ottenuto dall’altoatesino contro l’ex numero 1 al mondo, compresi quelli nelle ultime due semifinali Slam, all’Australian Open e al Roland Garros quest’anno.