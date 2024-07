Wimbledon: Djokovic, domenica voglio il trofeo tra le mani

agenzia

Si ripete la finale dello scorso anno, "sarà una battaglia"

ROMA, 12 LUG – Djokovic giocherà domenica, contro Carlos Alcaraz come l’anno scorso, la sua 37/a finale Slam, la 10/a a Wimbledon. “Nei miei sogni di bambino in Serbia, a 7 anni, con le bombe che mi volavano sulla testa, sognavo di essere sul campo da tennis più importante, qui a Wimbledon” ha commentato Djokovic dopo la vittoria su Lorenzo Musetti in semifinale. “Non do nulla per scontato e durante la partita è il momento di essere concreti nell’affrontare l’avversario. Non voglio fermarmi qui – ha aggiunto -, domenica voglio quel trofeo tra le mani”. Operato al ginocchio il 5 giugno, “sono arrivato a Londra ad otto giorni dall’inizio del torneo e non sapevo se avrei giocato, praticamente fino al giorno del sorteggio. Poi gli allenamenti mi hanno detto che ero in condizione di arrivare in fondo, altrimenti non avrei giocato” ha aggiunto. La finale “sarà una grande battaglia – ha concluso – Alcaraz è un giocatore fortissimo che merita tutti i suoi successi ed altri ne raccoglierà, magari non domenica, ma tra una quindicina d’anni, quando mi ritirerò” ha concluso sorridendo.

