Wimbledon: Djokovic domina Rune in tre set

Poi se la prende con i contestatori tra il pubblico

ROMA, 08 LUG – Novak Djokovic approda ai quarti di Wimbledon con una prestazione di sostanza, che lo colloca tra i favoriti per la vittoria del torneo. Il campione serbo ha battuto negli ottavi Holger Rune in tre set, frutto di un match dominato dall’inizio alla fine. Punteggio a suo favore 6-3, 6-4, 6-2. Un test importante sulla tenuta del ginocchio destro da poco operato. Nel prossimo turno Djokovic affronterà l’australiano Alex De Minaur. A partita terminata, Djokovic ha polemizzato con quella parte del pubblico che, secondo lui, lo aveva contestato indirizzandogli dei ‘buuu’ in occasione di alcuni punti persi. “Non dicevano ‘buuu’, ma ‘Ruuune’ ” ha provato a replicare l’intervistatore. Ma Djokovic non ha sentito ragioni: “Conosco certi trucchetti, frequento i campi da oltre 20 anni ed ho giocato in condizioni anche peggiori. Quelli erano dei ‘buuu’ ” ha replicato visibilmente stizzito.

