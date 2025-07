Wimbledon: Djokovic non si allena alla vigilia match Sinner

agenzia

Precauzione dopo la scivolata di ieri in vista della semifinale

LONDRA, 10 LUG – Novak Djokovic ha cancellato l’allenamento odierno, vigilia della semifinale di Wimbledon di domani contro Jannik Sinner, con ogni probabilità per motivi precauzionali dopo la brutta caduta accusata nel primo match point contro Flavio Cobolli, nei quarti di finale. Il campione serbo aveva prenotato un campo all’Aoragi, il pratone dove si allenano i giocatori, alle 13 locali: la prenotazione prima è stata posticipata quindi definitivamente cancellata. Nessuna comunicazione ufficiale da parte del suo entourage, anche se non sembra in dubbio la sua presenza in campo domani sul Centre Court. Dopo il match con Cobolli era stato lo stesso serbo a dichiarare che la priorità era recuperare le energie per quella che si annuncia come una vera battaglia fisica tra i due.

