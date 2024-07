Wimbledon: Djokovic supera Popyrin e accede agli ottavi

agenzia

Ora il campione serbo affronterà Rune

ROMA, 06 LUG – Gioca oltre tre ore, non convince del tutto, ma alla fine Novak Djokovic raggiunge per la sedicesima volta gli ottavi di finale a Wimbledon. Il serbo, sette volte campione ai Championships, ha sconfitto 46 63 64 76(3) l’australiano Alexei Popyrin. Il 24 volte campione Slam eguaglia Jimmy Connors al secondo posto per numero di presenze agli ottavi di finale a Wimbledon in singolare maschile nell’era Open, dietro solo a Roger Federer (18). Una partita con tante insidie per il serbo, ma superata brillantemente. Nole non ha avuto difficoltà nei movimenti, ma soprattutto è riuscito a fare la differenza con il servizio. Djokovic raggiunge così gli ottavi a Wimbledon per la 16esima volta in carriera: ad attenderlo c’è Holger Rune che ha recuperato due set di svantaggio con il qualificato francese Halys, n. 220 al mondo

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA