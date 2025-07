Wimbledon: Djokovic “voglio tornare qui almeno un’altra volta”

agenzia

"Avevo problema ma non mi lamento,faccio i complimenti a Sinner"

LONDRA, 11 LUG – “Non ho intenzione di concludere la mia carriera a Wimbledon oggi. Tornerò almeno un’altra volta”, ha promesso Novak Djokovic in conferenza stampa dopo la sconfitta in semifinale con Jannik Sinner. Indebolito da un infortunio alla coscia, il serbo ha indicato che questo problema fisico lo ha “in qualche modo” penalizzato contro Sinner. “Non è stata una sensazione piacevole in campo, sono deluso di non essere riuscito a muovermi come speravo. Ma non voglio parlare nei dettagli del mio infortunio e lamentarmi, voglio invece congratularmi con Jannik”. “La realtà mi sta colpendo come mai prima, è difficile per me accettarlo – ha sospirato Djokovic -. Quando sono fresco e in salute, sono ancora in grado di giocare un ottimo tennis. Ma giocare partite al meglio delle cinque è stata una vera sfida per me quest’anno”, ha ammesso il 38enne ex n.1 al mondo. Nelle semifinali degli Slam, “dovrò affrontare Sinner o Alcaraz – ha concluso – Questi ragazzi sono giovani e in salute. Lo accetto, cerco di trarre il meglio dalla situazione”.

