Wimbledon: duello Andreeva-Bencic nei quarti di finale

Avanza anche la russa Samsonova

ROMA, 07 LUG – La svizzera Belinda Bencic e la giovane russa Mirra Andreeva si sono qualificate per la prima volta in carriera ai quarti di finale a Wimbledon e si affronteranno mercoledì per un posto in semifinale. Andreeva ha raggiunto Bencic sconfiggendo l’americana Emma Navarro 6-2, 6-3 sul Campo Centrale. A 18 anni e 75 giorni è la più giovane ad arrivare ai quarti di Wimbledon dai tempi della ceca Nicole Vaidisova, che aveva la stessa età nel 2007. Tre volte ai quarti agli US Open, Bencic é tornata in campo nell’autunno del 2024 dopo essersi presa più di un anno di pausa per dare alla luce una figlia. Ha battuto 7-6 (7/4), 6-4 la russa Ekaterina Alexandrova. Bencic ha sprecato cinque match point prima di convertirne il sesto, concludendo l’incontro in 1 ora e 57 minuti. Sul campo 2, la russa Liudmila Samsonova ha sconfitto la spagnola Jessica Bouzas 7-5, 7-5, raggiungendo il suo primo quarto di finale in un torneo del Grande Slam a 26 anni. Affronterà la vincente del match tra la polacca Iga Swiatek, vincitrice di cinque tornei del Grande Slam, e la danese Clara Tauson, anche lei alla ricerca del suo primo quarto in un torneo importante.

