Wimbledon: emozione Paolini, ‘un sogno essere in semifinale’

agenzia

'Da bambina vedevo queste partite in tv ora la giocherò io

ROMA, 09 LUG – “E’ incredibile, è pazzesco aver vinto su questo campo. Sono così contenta che non so cosa dire in questo momento. E’ speciale essere qui in semifinale, diventare la n°5 del mondo è incredibile”: è visibilmente emozionata Jasmine Paolini al termine del match vinto contro la statunitense Navarro che la porta in semifinale a Wimbledon. “Da bambina vedevo le semifinali in televisione e ora la giocherò – ha aggiunto – Ho giocato un gran match, con lei avevo perso tre volte. Quindi per batterla devo aver giocato bene. Vekic? sarà dura, è una semifinale Slam e giochi sono con avversari forti. Sta giocando alla grande, combatterò su ogni palla. Sono riconoscente di essere qui”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA