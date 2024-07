Wimbledon: esordio ok per Sinner, battuto il tedesco Hanfmann

agenzia

Vittoria per 6-3 6-4 3-6 6-3. Derby con Berrettini al 2/o turno

ROMA, 01 LUG – Esordio vincente per Jannik Sinner a Wimbledon. L’azzurro al primo turno ha battuto per 6-3, 6-4, 3-6, 6-3 il 32enne tedesco Yannick Hanfmann (n.110 Atp). Al prossimo turno il campione di Sesto Pusteria affronterà Matteo Berrettini, n.59 del ranking e finalista nell’edizione del 2021 del torneo inglese, che ha superato in quattro set l’ungherese Fucsovics.

