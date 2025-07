Wimbledon, finale nel segno dell’equilibrio ma vince Jannik Sinner per 3 set a 1 su Alcaraz

Sport

Lo spagnolo, già vincitore nelle precedenti due edizioni, ha fatto suo il primo set in 40 minuti. L'italiano vince i successivi tre e si laurea campione

Uno a zero per Carlo Alcaraz: il fenomeno spagnolo vince il primo set della finale di Wimbledon contro l’altro grande del tennis di oggi, Jannik Sinner. Il set è iniziato nel segno del servizio, con due ace di Alcaraz, che si è aggiudicato il primo game, ma è poi proseguito in equilibrio fino al decisivo game numero sei, conclusosi sul 6-4 per lo spagnolo in 40 minuti con un errore al rovescio e una indecisione di troppo del tennista italiano. 1-0 per Alcaraz

Secondo set

Nel secondo set la reazione di Sinner, che si porta subito sullo 40-0, subisce la rimonta di Alcaraz ma poi porta a casa il game. Stesso copione nel secondo, con Sinner che contiene l’avversario: 2-0.

Nel terzo game il ritorno di Alcaraz: 2-1 nel secondo set dopo 10 minuti di gioco.

Sinner vince anche il quarto game portandosi sul 3 a1. Alcaraz accorcia nel successivo game: 3-2.

Sinner si aggiudica il game successivo: 4-2. Non si fa attendere la risposta di Alcaraz, che accorcia sul 4-3.

Sinner alza il livello del gioco nei successivi due game, portandosi sul 5-3. Alcaraz reagisce per il 5-4, ma Sinner si aggiudica il sesto decisivo game 6-4, set vinto e partita sul 1-1.

Terzo set

L’equilibrio continua anche nel terzo set: Alcaraz si aggiudica il primo game, Sinner il secondo, nel quale trova anche il primo ace della partita: 1-1. Lo spagnolo si aggiudica il terzo, portandosi sul 2 a 1. Sinner non molla, e pareggia: 2-2. Alcaraz si riporta in vantaggio sul 3-2 nel game successivo.

La gara continua nel segno dell’equilibrio tra i due fenomeni che dopo poco più di due ore dall’inizio del match sono sul 4-4 nel terzo set. Sinner si aggiudica il nono game del terzo set portandosi sul 5-4: a lui il servizio per il set

Sinner si aggiudica il terzo set per 6-4, portandosi sul 2 a 1.

Quarto set