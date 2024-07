agenzia

Lo statunitense battuto 3-6, 7-6, 6-2, 3-6, 6-1

ROMA, 10 LUG – Impresa di Lorenzo Musetti che approda alle semifinali del torneo di Wimbledon. Nei quarti il tennista toscano (n. 25 Atp) ha battuto lo statunitense Taylor Fritz (n.12) in cinque set con il punteggio di 3-6, 7-6, 6-2, 3-6, 6-1 in circa tre ore e mezza di gioco. In semifinale Musetti affronterà il serbo Novak Djokovic.

