Wimbledon: Hurkacz abbandona per infortunio, Fils al 3/o turno

Per il francese è la prima volta in uno Slam

ROMA, 04 LUG – Arthur Fils, n.34 al mondo, ha raggiunto per la prima volta il terzo round di uno Slam, a Wimbledon, beneficiando del ritiro per infortunio del polacco Hubert Hurkacz (n.7) mentre il francese era avanti 7-6 (7/ 2), 6-4, 2-6, 6-6 (9/8). A 20 anni, Fils partecipa al suo secondo Major sull’erba. L’anno scorso ha perso al primo turno e quest’anno dovrà affrontare il ceco Tomas Machac (n.39) o il russo Roman Safiullin (n.44) per provare a raggiungere gli ottavi.

