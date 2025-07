agenzia

La polacca ha superato in due set la russa Samsonova

ROMA, 09 LUG – Iga Swiatek si è qualificata per le semifinali di Wimbledon. Nei quarti di finale la tennista polacca ha battuto in due set la Liudmila Samsonova con il punteggio di 6-2, 7-5. L’ex n.1 al mondo in semifinale domani sfiderà la vincente del quarto di finale tra Mirra Andreev e Belinda Bencic.

