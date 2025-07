Wimbledon: Khachanov primo qualificato ai quarti di finale

agenzia

Ha battuto in tre set il polacco Majchrzak

ROMA, 06 LUG – Karen Khachanov (numero 20 del mondo) è il primo qualificto ai quarti di finale del torneo di Wimbledon 2025, grazie al successo sul polacco Kamil Majchrzak (n.109). Tre anni dopo la sua prima apparizione ai quarti sull’erba dell’All England Club, Khachanov ha vinto 6-4, 6-2, 6-3. Majchrzak, che aveva già perso nei tre precedenti incontri con il russo, ha giocatoo il suo primo ottavo di finale in un torneo del Grande Slam all’età di 29 anni. Khachanov affronterà il vincente del match tra l’americano Taylor Fritz e l’australiano Jordan Thompson nei quarti di finale. Gli altri ottavi maschili della giornata vedranno l’ultimo giocatore britannico in gara, Cameron Norrie (n.61), contro il qualificato cileno Nicolas Jarry (n.143) e il due volte campione in carica Carlos Alcaraz (n.2) contro il russo Andrey Rublev (n.14).

