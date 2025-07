Wimbledon, le parole da campione di Jannik Sinner: «Sto vivendo il mio sogno ed è bellissimo»

Tennis

«La sconfitta di Parigi è stata dura ma non importa: l'importante è continuare a lavorare» ha aggiunto il primo italiano a vincere i Championships

«Con Carlos Alcaraz abbiamo un bel rapporto fuori dal campo e per essere così abbiamo bisogno dei migliori team al mondo. La sconfitta di Parigi è stata dura, ma non importa come si vince o come si perde. È importante capire cosa non ha funzionato e continuare a lavorare. L’ultimo game ho servito molto bene: al meglio dei cinque set la partita può sempre girare. Sto vivendo il mio sogno ed è bellissimo. Ringrazio il mio team per tutto il supporto». Queste le parole di Jannik Sinner dopo la vittoria su Carlos Alcaraz nella finale della 138esima edizione di Wimbledon. A premiare il raggiante tennista azzurro la principessa Kate Middleton.

