Wimbledon: malore sugli spalti, Sabalenka porge acqua

agenzia

Applausi del pubblico del Centre Court per la bielorussa

ROMA, 10 LUG – Doppio malessere sugli spalti a Wimbledon per via del caldo durante la semifinale tra Aryna Sabalenka e Amanda Anisimova. Il match è stato interrotto due volte nel corso del primo set e in entrambi i casi è arrivata in soccorso Sabalenka che ha portato acqua e ghiaccio verso la tribuna. Un gesto accompagnato dagli applausi del pubblico del Centre Court

