agenzia

Il numero uno supera lo spagnolo 6-1 6-3 6-1

ROMA, 05 LUG – Jannik Sinner si è qualificato per gli ottavi di finale del torneo di Wimbledon. Il numero uno al mondo ha battuto agilmente, in tre set, lo spagnolo Pedro Martinez con il punteggio di 6-1 6-3 6-1 in poco meno di due ore di gioco. Agli ottavi Sinner sfiderà il vincente del match tra Grigor Dimitrov e Sebastian Ofner.

