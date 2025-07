Wimbledon: media, Sinner si è allenato al chiuso

agenzia

Lo avrebbe rivelato Darren Cahill ad un sito specializzato

ROMA, 08 LUG – “Siamo andati nei campi al coperto e abbiamo palleggiato per 20-30 minuti, solo per sentire la palla. Starà bene, è stato bello andare in campo. Per lui è impossibile prendersi un giorno libero”. E’ quanto avrebbe detto Darren Cahill al sito specializzato “Tennis Now”, rivelando che Jannik Sinner si sarebbe allenato nel pomeriggio. Precedentemente l’italiano aveva annullato la prenotazione per l’allenamento pomeridiano in attesa del responso sull’infortunio al gomito. L’ex campione australiano e attuale coach del tennista azzurro avrebbe quindi lasciato intendere che la presenza di Sinner in campo per domani è probabile.

