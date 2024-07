Wimbledon: Medvedev, felice ma contro Sinner è sempre complicato

agenzia

'A un certo punto non stava bene, ho giocato per farlo soffrire'

LONDRA, 09 LUG – “Sapevo che se volevo battere Jannik doveva essere una partita dura. Non è più un ragazzo che puoi battere facilmente. A un certo punto ho visto che non si sentiva così bene, poi però ha cominciato a stare meglio, quindi sono felice di essere riuscito a rimanere ad alto livello”. Così Daniil Medvedev dopo aver battuto Jannik Sinner nei quarti di Wimbledon. “Contro di lui è sempre complicato – aggiunge il russo -, perché vuoi giocare più punti per farlo soffrire un po’ di più, ma in senso positivo”.

