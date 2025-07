Wimbledon: Mertens ko, Sabalenka accede ai quarti

agenzia

Vittoria in due set per la numero 1 al mondo sulla belga

ROMA, 06 LUG – Aryna Sabalenka si è qualificata per i quarti di finale a Wimbledon, battendo in due set la belga Elise Mertens col punteggio di 6-4, 7-6. La bielorussa numero uno al mondo se la vedrà per l’accesso alla semifinale con la tedesca Laura Siegemund, n.101 al mondo, che ha eliminato l’argentina Solana Sierra. Sabalenka è l’unica delle prime sei teste di serie del tabellone femminile ancora in gara e con l’ingresso nella seconda settimana del torneo sembra la favorita per conquistare il suo primo successo ai Championships.

