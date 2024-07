Wimbledon: Paolini ‘dispiaciuta per Keys, felice per me’

agenzia

'Vincere così è brutto, è stata una partita molto difficile'

ROMA, 07 LUG – “Sono dispiaciutissima per lei: vincere così è brutto. E’ stata una partita molto difficile, con tanti alti e bassi. Sono felice per me ma anche un po’ triste per lei: non è facile vincere così. Spero comunque che vi siate divertiti a guardare la partita”. Sono le parole a caldo di Jasmine Paolini che ha raggiunto i quarti di finale di Wimbledon dopo il ritiro per infortunio di Madison Keys. “E’ stato come stare sulle montagne russe – ha aggiunto l’azzurra – io ero molto concentrata ma lei è una grande campionessa che ha giocato un gran tennis. Era difficile rimandare dall’altra parte della rete la palla perché arrivava davvero rapida e pesante. Mi sono detta ‘stai lì perché nel tennis non si sa mai’: ed alla fine in qualche modo – lei si è ritirata – sono qui ed ho vinto”. I palcoscenici importanti cominciano a piacere parecchio a Jasmine, oramai una beniamina del pubblico: “Amo questo campo, adoro il sostegno del pubblico: un grazie speciale agli italiani che sono qui, so che ce ne sono tanti. Grazie ragazzi, mi sto davvero divertendo molto”.

