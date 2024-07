Wimbledon: Paolini è la prima azzurra finalista ai Championships

agenzia

Per lei la seconda consecutiva in uno slam dopo Parigi

ROMA, 11 LUG – Jasmine Paolini è la prima azzurra ad accedere alla finale del singolare torneo di Wimbledon, un risultato storico ottenuto con la vittoria sulla croata Donna Vekic (n.37 Wta) e la seconda in assoluto per l’Italia dopo Matteo Berrettini, che giocò per il titolo nel 2021. Nel 2014, arrivarono alla finale del doppio e la vinsero Sara Errani e Roberta Vinci. Il match, concluso 10-8 al tie break del terzo set, è stato il più lungo di una semifinale femminile ai Championships. La toscana è alla seconda finale consecutiva di uno slam dopo quella del Roland Garros, dove è stata sconfitta dalla n.1 al mondo, Iga Swiatek.

