Wimbledon: Paolini show, vola in semifinale

agenzia

Impresa della toscana che batte la statunitense Navarro

ROMA, 09 LUG – Non finisce di stupire Jasmine Paolini che nei quarti di finale del torneo di Wimbledon ha battuto la statunitense Emma Navarro e si è qualificata per la semifinale, prima italiana nella storia del torneo londinese. L’azzurra si è imposta con il punteggio di 6-2 6-1 in poco meno di un’ora di gioco. In semifinale Paolini affronterà la croata Vekic.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA