Wimbledon: Paolini super, batte la Andreeva e vola agli ottavi

L'azzurra si è imposta sulla canadese per 7-6 6-1

ROMA, 05 LUG – Jasmine Paolini non si ferma più. L’italiana ha battuto 7-6 6-1 la canadese Bianca Andreescu, numero 76 della clssifica mondiale, è si qualifica per gli ottavi di finale a Wimbledon. La toscana, numero 7 al mondo, quest’anno ha raggiunto il terzo ottavo di finale in un torneo del Grande Slam dopo Australia e la finale al Roland Garros. La Paolini non aveva mai passato un turno a Wimbledon né mai vinto una partita sull’erba nel circuito maggiore prima di quest’anno nel corso del quale ha raggiunto la semifinale a Eastbourne. L’azzurra affronterà la vincente tra l’ucraina Marta Kostyuk, numero 19 del mondo, e la statunitense Madison Keys, numero 13.

