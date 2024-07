Wimbledon: Raducanu si ritira, niente doppio misto con Murray

agenzia

La tennista vuol preservare l'ottavo del singolare di domani

ROMA, 06 LUG – Non ci sarà un altro match a Wimbledon per Andy Murray. Dopo il tributo da brividi sul Centrale nel doppio con il fratello Jamie, lo scozzese avrebbe dovuto giocare il doppio misto in coppia con Emma Raducanu. Il match dei britannici, impegnati contro Marcelo Arevalo e Shuai Zhang, era in programma stasera sul Campo 1, ma non si giocherà. Raducanu, infatti, ha dato forfait per un fastidio al polso destro. La 21enne, che oggi si è allenata indossando la maglia della nazionale inglese, non vuole correre rischi in vista dell’ottavo di finale contro la neozelandese Lulu Sun, in programma domenica. Una sfida che potrebbe regalarle l’accesso ai quarti di finale dei Championships per la prima volta in carriera. Per Murray, invece, la “last dance” a Wimbledon resterà quella indimenticabile sul Centrale.

