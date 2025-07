Wimbledon: Sabalenka avanti, ‘speriamo non ci siano sorprese’

agenzia

Battuta Bouzkova. Bielorussa commenta eliminazioni big

ROMA, 02 LUG – Approda al terzo turno di Wimbledon la n.1 al mondo Aryna Sabalenka. La bielorussa ha sconfitto per 7-6(4) 6-4 – in un’ora e 35 minuti – la ceca Marie Bouzkova. al terzo turno Sabalenka troverà ora sulla sua strada o Emma Raducanu, o la ceca Marketa Vondrousova. “Sono soddisfatta, era un turno difficile e l’ho superato – il commento a caldo di Sabalenka -. Con lei abbiamo fatto grandi battaglie in passato perché può giocare davvero molto bene. E’ molto triste vedere tante top player perdere al primo turno ma questo è il momento di concentrarsi su se stessi. Diciamo che spero che non ci siano altre sorprese in questo torneo…”, ha chiosato con una risata ammiccante

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA