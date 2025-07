agenzia

La statunitense supera in tre set la bielorussa n.1 al mondo

ROMA, 10 LUG – La n.1 al mondo Aryna Sabalenka è stata eliminata nella prima semifinale del torneo di Wimbledon da Amanda Anisimova, n.13 Wta, che va per la prima volta in finale ai Championships. La statunitense si è imposta in tre set con il punteggio di 6-4 4-6 6-4.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA