Battuto il canadese Shapovalov

ROMA, 06 LUG – L’americano Ben Shelton ha conquistato un posto negli ottavi di finale di Wimbledon battendo il canadese Denis Shapovalov per 6-7 (4/7), 6-2, 6-4, 4-6, 6-2 in oltre tre ore. La partita era stata interrotta ieri per la pioggia. Domani Shelton affronterà il numero 1 del mondo Jannik Sinner.

