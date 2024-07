Wimbledon: Sinner agli ottavi, battuto Kecmanovic in tre set

agenzia

Altoatesino soddisfatto,domenica affronterà Shapovalov o Shelton

ROMA, 05 LUG – Jannik Sinner stacca il pass per gli ottavi di finale a Wimbledon battendo Miomir Kecmanovic con un netto 6-1, 6-4, 6-2 in poco più di un’ora e mezza di gioco. L’altoatesino, n. 1 al mondo, raggiunge così gli ottavi dei Championships per il terzo anno di fila e domenica affronterà o Denis Shapovalov o Ben Shelton, impegnati domani nel match rinviato per pioggia. “Sono soddisfatto della mia prestazione. È stata una giornata impegnativa sul Campo Centrale, sono contento di aver finito in fretta, pronto a recuperare per il prossimo turno”, le parole di Sinner. “Negli anni ho imparato a fare amicizia con l’erba, a essere molto gentile con questa superficie – ha aggiunto – All’inizio faticavo, ma anno dopo anno sto migliorando. Essere felici sul campo è la cosa più importante”.

