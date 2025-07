Wimbledon: Sinner batte Shelton e sorride, oggi molto contento

agenzia

"Il gomito? Da ieri a oggi é migliorato tanto"

ROMA, 09 LUG – “La sensazione naturalmente oggi é molto diversa, sono molto contento perché lui (Shelton, ndr) serve molto bene. Ci stiamo affrontanto più e più volte e ormai ci conosciamo bene”. Uno Jannik Sinner sorridente si é concesso al microfono sul Centrale di Wimbledon, dopo aver centrato la semifinale battendo in tre set lo statunitense Ben Shelton, per la sesta volta in sette incroci. “Spero che la prossima siano una buona partita, vedremo con chi. Il gomito? Da ieri a oggi é migliorato tanto, mi sono allenato senza forzare, ma in partita cerchi di non pensarci” ha aggiunto il numero 1 del mondo, che si era infortunato contro Grigor Dimitrov, poi costretto a sua volta al ritiro.

