Wimbledon: Sinner in campo lunedì contro Hanfmann

agenzia

Definito il programma della 1/a giornata, nove azzurri in campo

ROMA, 29 GIU – Debutto a Wimbledon sul Campo 1 per Jannik Sinner. Gli organizzatori dei Championships hanno ufficializzato il programma della prima giornata, lunedì 1 luglio, e il match del n. 1 al mondo, impegnato con il tedesco Yannick Hanfmann, è stato piazzato come terzo incontro dalle 14 sul Campo 1, dopo Medvedev e Sabalenka. Come da tradizione, il Centre Court verrà “inaugurato” dal campione in carica, Carlos Alcaraz. Non solo Sinner, all’All England Club sarà un lunedì a tinte azzurre con nove italiani in campo. Ad aprire la giornata alle ore 12 saranno Matteo Arnaldi e Fabio Fognini, rispettivamente impegnati sul Campo 15 e 16 contro l’americano Tiafoe e il tedesco Koepfer. Poi toccherà a Matteo Berrettini (potenziale avversario di Sinner al 2/o turno) contro l’ungherese Fucsovics, infine in serata spazio a Mattia Bellucci e Lorenzo Sonego contro Shelton e Navone. In programma anche tre match femminili: Paolini-Sorribes Tormo, Trevisan-Keys ed Errani-Noskova.

