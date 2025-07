Wimbledon, Sinner strapazza Martinez: lascia solo 5 games allo spagnolo e passa agli Ottavi

tennis

Il N1 del mondo senza problemi: ora la fase decisiva dello slam londinese

Jannik Sinner vola agli ottavi di finale strapazzando lo spagnolo Pedro Martinez, n.52 Atp, in meno di due ore di gioco. L’azzurro passa il turno in scioltezza con un perentorio 6-1 6-3 6-1, chiudendo l’ultimo game con tre ace di seguito. Per Sinner è il 17esimo ottavo di finale in uno Slam, primato italiano strappato a Nicola Pietrangeli che ne ha giocati 16.

Martinez perde il primo servizio e Sinner si porta immediatamente sul 2-0 che diventa 3-0 col ritorno a servizio, chiuso con un primo ace, e ristrappa il servizio allo spagnolo nel game successivo. Sul 5-0 medical time out per lo spagnolo, che accusa un dolore alla spalla destra: al rientro però finalmente riesce a mantenere il servizio ed evitare l’onta del 6-0 sul Centrale di Wimbledon. Il set si chiude sul 6-1 in 31 minuti.

Primo game vincente per Martinez nel secondo set. Il break di Sinner arriva al quinto game. L’azzurro rischia nell’ottavo game, con Martinez che riesce ad andare ai vantaggi 4 volte, ma la spunta Sinner nel game più lungo finora. Ancora un break chiude il set sul 6-3.