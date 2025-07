Wimbledon: Sinner test ok, si allena con manicotto sul gomito

agenzia

N.1 in mattinata all'Aorangi Park fa scambi con Vasamì

ROMA, 09 LUG – Si diradano i dubbi sulla condizione di Jannik Sinner. A poche ore dal quarto di finale contro Ben Shelton, il numero 1 del mondo, fa sapere Supertennis, ha svolto una confortante rifinitura a Aorangi Park. L’altoatesino si è allenato con il mancino Jacopo Vasamì, 17enne romano a sua volta impegnato oggi negli ottavi di finale del torneo di singolare junior a Wimbledon, in cui è testa di serie numero 2. Le impressioni riducono i dubbi generati dopo la sfida contro Grigor Dimitrov, che l’azzurro ha vinto per ritiro del bulgaro che era avanti due set a zero. Nelle prime fasi del match, a causa di una caduta, Sinner si è fatto male al gomito destro. “All’inizio pensavamo che il problema fosse al polso – ha detto il suo coach Darren Cahill a ESPN, come riporta il sito dell’ATP – In realtà ha battuto il gomito sul terreno e ha sentito dolore per tutto il match. Gli faceva decisamente male dopo la partita”. Sinner, che ieri ha svolto esami per valutare l’entità del problema e poi si è brevemente allenato al coperto, è sceso in campo con un manicotto al braccio destro. Ma i movimenti e colpi, nella rifinitura con Vasamì, sono apparsi fluidi, non frenati dalla persistenza del dolore o dalla preoccupazione per la situazione. Il suo match con Shelton è il secondo sul campo 1, dove si inizia a gicoare dalle 14 ora italiana.

