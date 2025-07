Wimbledon: Sonego batte Basilashvili e va al terzo turno

agenzia

ROMA, 03 LUG – Lorenzo Sonego batte Nikoloz Basilashvili e si qualifica per il terzo turno del torneo di Wimbledon. Il torinese, numero 47 del mondo, si è imposto sul georgiano (n.126) con il punteggio di 6-1 6-3 6-7 7-6. Sonego centra il terzo turno a Wimbledon per la terza volta. Nel prossimo turno affronterà Brandon Nakashima (n.34), che ha eliminato in quattro set Reilly Opelka.

